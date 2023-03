Come racconta Calciomercato.com, l'idea di Antonio Conte sul futuro è chiara, e non l'ha nascosta neanche a mezzo stampa. Vuole tornare in Italia, vuole stare vicino alla famiglia e agli affetti che hanno condizionato soprattutto il periodo dell'operazione. E la famiglia ha base in Italia, fra Milano e Torino e non è un caso che le tre preferenze che Conte ha in testa siano le tre big del nord, Juve, Inter e Milan in ordine non casuale.