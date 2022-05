Antonio Conte si coccola Dejan Kulusevski. E se lo tiene stretto. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Liverpool, l'allenatore del Tottenham ha parlato anche dello svedese classe 2000, approdato a Londra dalla Juve durante il mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni: "Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%".