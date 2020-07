Nicolò Zaniolo è uno dei grandi obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista della Roma è da tempo un pallino di Fabio Paratici che in estate vorrebbe portare il calciatore in bianconero. Come scrive Il Corriere dello Sport nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti con la Roma, che chiede però 60-70 milioni cash mentre la Juve ha in mente degli scambi da proporre al club giallorosso.