La Juventus non ha apparentemente bisogno di un nuovo portiere, ha rinnovato da poco il contratto di Szczesny fino al 2024 considerandolo una garanzia, ma l’occasione, come dice il proverbio, fa l’uomo ladro. In questo caso si può ammorbidire a ‘scaltro’, perché il mercato può presentare possibilità da cogliere al volo, come quella di Manuel Neuer. L’estremo difensore non ha ancora trovato l’accordo con il Bayern Monaco per rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, e dunque la prossima finestra di mercato rappresenterebbe l’ultima per una cessione remunerativa, per non perderlo poi a zero tra un anno. Stando a quanto riporta todofichajes.com, i bianconeri avrebbero avuto dei contatti con l’entourage di Neuer, e sarebbero pronti a offrire 15 milioni ai bavaresi.