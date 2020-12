Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Milik la situazione è ancora in fase di stallo. La richiesta di De Laurentiis, infatti, resiste sui 15 milioni. Non solo: persino la richiesta del calciatore, "che pretende un ingaggio top", al momento stanno scoraggiando i club interessati. Un braccio di ferro che rischia allora di scontentare entrambe le parti. Il Napoli lo perderebbe così a zero, ma solo a giugno. A quel punto anche Milik perderebbe certamente la possibilità di disputare gli Europei. Su Llorente: probabile che il suo nodo si sciolga prima, la Juve nei giorni scorsi ha contattato l'agente.