Il primo passo concreto peè stato fatto nella giornata di ieri, in cui, riporta il Corriere dello Sport, c’è stato un contatto tra il direttore dell’area tecnica bianconera, Cristiano Giuntoli, e l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per provare a imbastire l’operazione. C'è ancora distanza tra le parti ma anche la chiara volontà della Juve di affondare il colpo, con il giocatore che spinge per questa soluzione.Il Sassuolo ha fissato l’asticella: la richiesta è di 32 milioni. Nel dettaglio: 25 milioni cash più un giovane che nell'idea di Carnevali sarebbe Iling Junior, valutato quindi 7 milioni. Alla Continassa invece, si parte da una cifra di 20 milioni a cui aggiungere bonus o contropartite tecniche. La valutazione dell'esterno inglese però è molto più alta rispetto a quella che fa il Sassuolo, ovvero intorno ai 20 milioni. L’alternativa a Iling, si legge sul quotidiano, potrebbe essere Miretti: la Juve sta riflettendo sulla ipotesi migliore per il centrocampista che necessita di giocare per continuare il processo di crescita.COME LOCATELLI? - La Juve non ha, allo stato attuale, cospicue disponibilità di cassa e quindi si ragiona anche sulla formula del trasferimento, che potrebbe ricalcare quanto successo con Locatelli due estati fa. Ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto. C'è quindi ancora da lavorare ma la trattativa proseguirà nei prossimi giorni.