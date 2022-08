Si fanno sempre più intricati questi ultimi giorni di mercato e in casa Juve si pensa a come perfezionare definitivamente la rosa gestita da Massimiliano Allegri. Uno dei giocatori che Madama vorrebbe portare alla Continassa è l'ex giallorosso Paredes, ma prima è necessario piazzare una cessione e il sacrificato di turno potrebbe essere Dennis Zakaria. Proprio per questo, i contatti con il club capitolino proseguono e i giallorossi vorrebbero definire l'operazione con la formula del prestito e diritto di riscatto.