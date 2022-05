E mentre Dybala corre veloce verso l'Inter, Milinkovic Savic resta il vero pallino del mercato della Juventus. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ormai la decisione è stata presa: la Lazio può cederlo, ha capito che questa è l'estate giusta per salutarlo. Chiaramente, davanti a un'offerta congrua.



LA RICHIESTA - Per CM, Lotito non potrà più chiedere i 120 milioni di qualche anno fa. La base d'asta però non sarà inferiore agli 80 milioni di euro e la Juventus è sempre molto attenta sul rinforzo ideale per fare il salto di qualità: Allegri farebbe follie pur di allenarlo, a prescindere.



CONTATTI FITTI - Cherubini parla sempre più spesso con l'agente del giocatore, Mateja Kezman: l'obiettivo è trovare un accordo su ingaggio e durata del contratto non sarebbe un problema. Ma prima il club bianconero deve cedere diversi esuberi a centrocampo, una missione non facile allo stato attuale. Uno su tutti? Arthur.