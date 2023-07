A caccia di giovani interessanti. La Juve nell'ultimo anno ne ha messi in mostra parecchi e ora piacciono un po' a tutti, specialmente sul mercato. La rosa bianconera è ricca di esuberi, ma anche di ragazzi che hanno bisogno di minuti, inevitabile quindi che il centrocampo, soprattutto, debba essere sfoltito anche in vista di una stagione da vivere con un solo impegno a settimana. Così, oltre alle uscite dei vari Arthur, McKennie e Zakaria, che pure “pesano” più degli altri a bilancio tra ingaggio e ammortamento, ecco che anche uno come Fabiopuò rientrare in discorsi di mercato. E lo sta facendo.Perla decisamente ambita della gioielleria bianconera, come spiega Tuttosport è il più desiderato dai club italiani, ma – al contempo –E c'è stata l’apertura del tandem Giuntoli-Manna quantomeno ad ascoltare le richieste, ma la soluzione dell’enigma sul futuro non è attesa a breve: se ne riparlerà probabilmente all’inizio del mese di agosto, terminata la tournée negli Stati Uniti. Nel mirino della Salernitana, come raccontato ieri su ilBianconero.com, è finito anche Filippo Ranocchia.