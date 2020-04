Timo Werner in contatto con Inter e Juventus: come riferisce Sky Sport, gli agenti dell'attaccante dell'RB Lipsia parlano anche con nerazzurri e bianconeri, oltre al Liverpool. Si profila quindi l'ennesima sfida di mercato tra le due rivali italiane, con la Juventus che è alla ricerca di un centravanti, specialmente vista la complicata situazione con Gonzalo Higuain, in scadenza di contratto nel 2021.