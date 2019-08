Il futuro di Sandro Tonali è ancora tutto da scrivere, dal momento che ha sulle gambe appena una partita nella massima serie. Eppure, il valore in prospettiva del centrocampista del Brescia non è passato inosservato tra le big del nostro campionato: Juventus e Inter, come riporta Calciomercato.com, hanno provato a bussare alla porta di Cellino, mettendo sul piatto una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Il patron delle rondinelle però, ha dato picche sia a Paratici che a Marotta, convinto che Tonali - tra dodici mesi - possa valere almeno il doppio. Defilato, resta anche il Milan, che dall'addio di Leonardo non ha più tentato affondi.