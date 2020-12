1









S'insiste. Si prova a trovare una quadra. Si tenta una sorta di colpo gobbo però in ottica futura: Nicolò Rovella, classe 2001 e di proprietà del Genoa, è ogni giorno più vicino a Torino, zona Continassa. La Juve, infatti, continua a insistere per il diciannovenne: sarebbe un altro colpo per la 'linea verde', quella sposata già nell'ultimo mercato e che potrebbe portare in Italia anche Reynolds, stando alle ultime dagli USA.



CON PORTANOVA - La fiducia di Maran, le prime gare con il Genoa e un interesse - quello della Juventus - che da leggera cotta s'è fatto sempre più concreto. Le otto presenze in stagione come indizi incontrovertibili: sulla qualità del ragazzo sono stati dissipati tutti i dubbi, ecco che allora può partire l'offensiva. Come? Con un'altra carta da pescare nel mazzo dei cedibili: a fare il percorso inverso potrebbe essere Portanova.