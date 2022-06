Come racconta La Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti per Rabiot in uscita. Ora la Juventus lo valuta intorno ai 20 milioni e il Newcastle in realtà si sarebbe già fatto avanti seriamente, ma il centrocampista vuole giocare la Champions League. Tra i club interessati ci sono il Chelsea e lo United, ma potrebbero non essere gli unici. La cifra chiesta per Rabiot è più o meno la stessa che i bianconeri potrebbero volere per Nicolò Rovella, centrocampista acquistato a gennaio 2021 dal Genoa ma lasciato in prestito ai rossoblu.