Come riferito da Calciomercato.com, Sergejè tornato nei radar della Juve: sono ripartiti, infatti, i contatti tra i bianconeri e l'agente Mateja Kezman. Resta però difficile da superare lo scoglio Lotito, che continua a chiedere 60 milioni cash senza contropartite. Operazione difficile, anche perché la Juve ha destinato gran parte dei soldi incassati dalla cessione di de Ligt all'acquisto di Bremer e continua ad avere altre esigenze in altri ruoli. A meno che la situazione non cambi dopo il consulto cui si sottoporrà Pogba: uno stop più lungo del previsto potrebbe ribaltare tutto.DIPENDE DA PAUL - Domani il consulto a Lione sull'infortunio di Pogba fornirà risposte anche sul mercato: la lunghezza dello stop del Polpo richiederà un nuovo intervento nel suo ruolo? Se sì, attenzione al vecchio pallino Milinkovic-Savic, mai tramontato del tutto...