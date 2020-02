Blaise Matuidi va in scadenza con la Juve a giugno 2020 ed i bianconeri hanno avviato i primi contatti con l'agente del calciatore Mino Raiola per cercare un accordo sul rinnovo del campione del Mondo ex centrocampista del Psg. I bianconeri potrebbero offrire un contratto annuale al francese entrato negli ultimi minuti del match contro la Fiorentina. Il calciatore è felice alla Juve nonostante le recenti critiche dei tifosi bianconeri, salvo sorprese la storia tra Blaise e la Signora è destinata ad andare avanti per un altra stagione.