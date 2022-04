La Juve ci pensa davvero. Bryan Cristante è un pezzo pregiato del mercato, e presto può diventare occasione. Il centrocampista giallorosso è infatti combattuto: c'è tanta difficoltà nel trovare un accordo sul rinnovo di contratto con la Roma, la scadenza indica 2024 ma le parti non si trovano sulle premesse, figuriamoci sui dettagli.



LA RICHIESTA - Come anticipato da Calciomercato.com il centrocampista passato dal Benfica guadagna 1,8 milioni di euro netti all'anno, per firmare il prolungamento il suo agente Giuseppe Riso, lo stesso di Gianluca Mancini, chiede lo stesso ingaggio del difensore, ovvero 3,5 più bonus. La Roma non vuole trattare su questa base.



LE OFFERTE - Ci pensa allora il Siviglia, che però ha preso ulteriore tempo. Nelle ultime settimane, ci sono stati contatti anche con la Juventus, oltre al Milan, squadra in cui Cristante è cresciuto, al fianco di Manuel Locatelli. Come racconta CM, per ora c'è la Roma al primo posto, entro fine anno il nazionale azzurro vuole prendere una decisione: restare, con sostanziare ritocco dello stipendio, e prendere la porta.