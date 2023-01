Lasta lavorando proprio in queste ore al prestito di Marley. L'attaccante classe 2001 in questa stagione è sceso in campo con la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Il giocatore ivoriano potrebbe trasferirsi in prestito al Benevento in questa sessione di calciomercato chiaramente in prestito per arricchire la sua esperienza. Decisive saranno queste ore. Prevista entro oggi la chiusura e domani il giocatore potrebbe già essere nella città campana per svolgere le visite mediche.