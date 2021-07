Nelle scorse settimane alla Juventus è stato accostato il profilo di, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco che i bianconeri avevano già cercato in passato. Al momento tutti gli sforzi sono concentrati su Locatelli, ma il francese rappresenta il piano B in caso di mancato accordo con il Sassuolo per il classe '98. Per questo, la Juve ha avviato i contatti per Tolisso per cautelarsi in vista della prossima stagione, se non dovesse arrivare Locatelli i bianconeri sono pronti a virare sul giocatore del Bayern.