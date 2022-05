Come racconta Calciomercato.com, pochissimi top club possono permettersi Milinkovic Savic, forse 3 o 4. Perché se da un lato Lotito non potrà chiedere i 120 milioni di qualche anno fa, dall’altro la base d’asta non sarà inferiore agli 80 milioni di euro. La Juventus è sempre molto attenta su quello che viene considerato il rinforzo ideale per fare il salto di qualità, Allegri farebbe follie pur di allenarlo. Federico Cherubini parla spesso con il suo agente Mateja Kezman, trovare un accordo su ingaggio e durata del contratto non sarebbe un problema. Ma prima il club bianconero deve cedere diversi esuberi a centrocampo, una missione non facile allo stato attuale.