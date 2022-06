La Juve e Koulibaly. Koulibaly e la Juve. Il tormentone è appena partito e può accompagnarci ancora per parecchio tempo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l'agente Ramadani e i bianconeri hanno praticamente avuto contatti costanti nell'ultimo periodo. Contatti che però sono sempre subordinati alla volontà del giocatore, al momento ancora quella di restare a Napoli, a patto che si trovi un accordo con De Laurentiis. Ci sono gli azzurri, al primo posto. Nonostante le difficoltà del presidente ad adeguare il tetto massimo al talento del senegalese. LA SITUAZIONE - Se il Napoli non riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo, a quel punto potrebbe vendere Kalidou. E potrebbe farlo proprio alla Juventus, nonostante il giocatore non voglia lasciare da "traditore" la città partenopea. I bianconeri ci sperano, anche se le probabilità di vedere il senegalese a Torino, sponda Juve, possono aumentare a dismisura togliendo De Ligt dal quadro, sia per ragioni di spazio che di soldi da reinvestire. Il costo di Koulibaly si aggira sui 30 milioni di euro più 10 lordi, probabilmente qualcosa di più, di stipendio.