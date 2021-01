5









Un nuovo contatto, diretto, tra la Juventus e il Genoa. E' questo ciò che emerge dalle ultime notizie raccolte da Calciomercato.com: il nome non è solo quello di Gianluca Scamacca, ma c'è stato un tentativo anche per Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko, classe 1995 e dal 2020 in forza al Genoa dopo l'esperienza al Rostov, è oggetto di interesse da parte della dirigenza juventina. Che ha provato a capire quali fossero i margini di manovra con un club amico come il Grifone. LA RISPOSTA - Ebbene, la risposta non ha lasciato certamente soddisfatti i vertici piemontesi. Non è un profilo su cui la Juve può lavorare per gennaio. Il motivo? Per il Genoa è intoccabile, Preziosi vuole tenerlo almeno fino alla fine della stagione, lasciarlo a disposizione di Ballardini per evitare altre tribolazioni in zona salvezza. In estate, invece, si vedrà. Ma la Juve conta di chiudere per la quarta punta molto prima, addirittura nei prossimi giorni. E con i liguri si è parlato ancora di Gianluca Scamacca: se dovesse arrivare un nuovo attaccante a Pegli - si parla dell'argentino Gaich e dell'olandese Lammers -, a quel punto l'ex Ascoli potrebbe tornare al Sassuolo e magari essere dirottato a Torino. Tutto ancora in divenire, però...