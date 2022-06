Come racconta Gazzetta, Massimiliano Allegri sta trascorrendo a Livorno la prima parte delle sue vacanze, con gli affetti e gli amici di sempre, ma anche se non è fisicamente presente alla Continassa è in contatto costante con la dirigenza bianconera. La priorità del tecnico è ripartire a inizio luglio per la stagione 2022-23 con una squadra che sia competitiva fin da subito per lo scudetto, evitando false partenze come quelle dell’annata scorsa, che ha costretto i bianconeri a chiamarsi troppo presto fuori dalla contesa.