Ora può davvero arrivare la fine di questa avventura, orapotrebbe davvero lasciare la Juventus. Il difensore brasiliano, infatti, nonostante il rinnovo automatico legato alle presenze, che ha portato la scadenza del suo contratto dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, può ancora dire addio ai bianconeri e cambiare squadra. Come?. E' quanto riporta Sky Sport, che aggiunge come su Alex Sandro ci sia anche l'interesse del Galatasaray, che sarebbe pronto a prendere il brasiliano in caso di addio alla Juve. E così dopo ben otto anni passati in bianconero con più di trecento presenze, ora può davvero terminare l'avventura a Torino.