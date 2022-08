Come racconta Gazzetta, l'avvocato che gestisce la trattativa, Sebastien Ledure, è in contatto continuo con gli uomini di Laporta ormai da giorni, anche se la fumata bianca ancora non si intravede. Nel mezzo ci sono anche le distrazioni arrivate dalla Premier (Chelsea e Tottenham), senza trascurare i dubbi dei catalani che sono in attesa anche per la possibile uscita di Aubameyang in direzione Chelsea: in tal caso Memphis rimarrebbe in Catalogna.