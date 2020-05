1







di BN

Asse bollente tra Juve e Barcellona. Complici le difficoltà economiche legate all’emergenza coronavirus e la necessità di generare plusvalenze, le due squadre si sono alleate nel nuovo mercato, promosso da Paratici e non solo, fatto di scambi tra giocatori, in stile NBA. I due club non stanno parlando solo di Pjanic e Arthur. In ballo ci sono anche due difensori.



SCELTO - Il Barcellona è interessato a Mattia De Sciglio, laterale che in bianconero non è mai riuscito a esprimersi al massimo del suo potenziale. Come contropartita, la Juve sta valutando Jean-Clair Todibo. Il centrale, ad oggi in prestito allo Schalke, che non ha ancora deciso se riscattarlo per 25 milioni) è costato praticamente nulla ai blaugrana, se non l'indennizzo simbolico di un milione pagato al Tolosa. Per questo i catalani vorrebbero inserirlo nell’affare e registrare così una golosa plusvalenza. CONTATTO - La Juve ci pensa al punto che, secondo quanto appreso da ilbianconero.com, nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti tra la società bianconera e l’entourage del difensore, ancora incerto sul suo futuro. Juve e Barcellona sono comunque al lavoro per trovare la quadratura del cerchio: i due difensori verranno valutati circa 30 milioni di euro, poi si aggiungeranno i centrocampisti. Pjanic e Arthur sono sempre i nomi più forti, ma il brasiliano vorrebbe restare in Spagna. Così gli uomini mercato bianconeri valutano anche i profili di Rakitic e Vidal, con il croato leggermente davanti nelle preferenze. Intanto, contatti allacciati con Todibo. La prima parte del maxi scambio Juve-Barcellona potrebbe presto essere completata.