Nella caccia al grande difensore che possa permettere alla Juve di sostituire degnamente Giorgio Chiellini, ormai prossimo all'addio, c'è da registrare anche un tentativo per Kalidou Koulibaly. Il senegalese va in scadenza tra una stagione con il Napoli, con cui il rinnovo sembra abbastanza complicato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, da tempo si parla di una telefonata del club bianconero all'agente Fali Ramadani, ma altrettanto noto è il muro alzato da Aurelio De Laurentiis, che rende la missione di mercato quasi impossibile per la Juve.