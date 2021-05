1









In caso Juventus tiene sempre banco il futuro di Andrea Pirlo. Fiducia fino a fine stagione, poi si vedrà, con un probabile cambiamento in vista. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, tra i tanti nomi in orbita bianconera ci sarebbe anche Sinisa Mihajlovic, con cui ci sarebbe stato un contatto nelle scorse settimane ed è già stato vicino alla Vecchia Signora prima dell’addio di Conte e l’arrivo di Allegri.