La Juventus continua a portare avanti i dialoghi con il Barcellona. Sul piatto, c'è sempre Miralem Pjanic, con il bosniaco richiesto in Catalogna e con la Juve che sta studiando le contropartite. In attesa che si sblocchi la situazione con Arthur, declinata l'ipotesi Semedo, la Juventus sta vagliando Todibo, difensore in prestito allo Schalke 04. Come riporta Calciomercato.com, c'è stato un contatto tra i bianconeri e gli agenti del giocatore, già avvicinato ai tempi del Tolosa. Il centrale potrebbe arrivare in cambio di Mattia De Sciglio.