La mossa della Juve, per Kostic, è stata chiara: contatto diretto con Lucci, agente del giocatore, e valutazione a 360 gradi dei costi e dei benefici di una potenziale trattativa. Per il serbo ci vogliono 15-20 milioni di euro e può essere una soluzione a prezzo contenuto per la fascia sinistra, dove in stagione ha giocato spesso Adrien Rabiot, molto diverso da chi potrebbe prendere il suo posto.



I NUMERI DI KOSTIC - Come racconta La Gazzetta dello Sport, intrigano i numeri dell'esterno mancino. Del resto, Kostic è il secondo giocatore che crossa di più nei cinque grandi campionati, oltre che uno dei leader di Bundesliga ed Europa League per assist. E' meraviglioso nelle corse palla al piede: per Opta, ha fatto più metri di tutti con il pallone. Corsa e riparte, sa far male e potrebbe risolvere un bel po' di problemi alla Juve.