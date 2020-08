Contatti in corso tra la Juventus e Simone Inzaghi, tra i candidati per raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste non ha ancora firmata il rinnovo di contratto con i biancocelesti, che attualmente scade nel 2021 (1,8 milioni di euro di ingaggio). Stand-by dunque, con Inzaghi che chiede un cospicuo aumento nella trattativa, pari a 2,5 e i 3 milioni di euro. Come riporta Calciomercato.com, la palla ora passa al presidente Claudio Lotito, che deve mandare un messaggio forte. È conscio che liberare l’ex attaccante in direzione Torino sarebbe un atto di inferiorità nei confronti di una big italiana, per questo difficilmente si orienterà verso questa scelta, ma allo stesso tempo ha sempre ribadito di non voler iniziare la stagione con un tecnico in scadenza.