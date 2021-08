Gol, giocate, intensità e personalità, caratteristiche che fanno di lui un profilo davvero interessante. Già pilastro dell'U23 nella scorsa stagione, si è affacciato in prima squadra e ha attirato l'attenzione di molti club. Le richieste sono arrivate soprattutto dalla Serie B con Crotone, Alessandria einteressate.Dopo l'assalto fallito del Perugia e l'idea Sassuolo, che lo coinvolgeva come contropartita nell'affare Locatelli, ora può arrivare l'accelerata decisiva. Il centrocampista della Juventus, in campo anche contro l'Atalanta, ha risposto positivamente alla chiamata del, dove potrebbe decidere di approdare per giocare. Il classe 2001 piace ed è interessato al club veneto, dove ritroverebbe l'ex bianconero Di Pardo, ma l'affare non è già in dirittura d'arrivo.Il Vicenza lo ha messo nel mirino e la sfida con Da Riva è aperta: il prodotto dell'Atalanta, già con i biancorossi lo scorso anno, è tra gli obiettivi a centrocampo, ma al momento la trattativa è in stallo.