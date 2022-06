Proseguono i contatti tra Juve e Lecce per due giocatori bianconeri che interessano particolarmente il club pugliese, neopromosso in Serie A. Secondo quanto riportato da TMW, i salentini insistono per ingaggiare in prestito Kaio Jorge, ancora in fase di recupero dal grave infortunio patito nei mesi scorsi. L'altro nome caldo è quello di Gianluca Frabotta, reduce da una stagione al Verona: il difensore piace anche ad altri club del massimo campionato, ma i salentini vogliono provarci.