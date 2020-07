La Juventus è alla ricerca di terzini, così nei giorni scorsi è rispuntato il nome di David Alaba: un profilo che i bianconeri avevano già seguito tempo fa e che ora potrebbe tornare utile a Sarri visti i continui problemi sulle fasce. L'austriaco ha il contratto in scadenza tra un anno, il rinnovo col Bayern è sempre più complicato e i suoi agenti stanno sondando il terreno con tutti i top club in Europa. Nonostante la necessità della Juve di un terzino sinistro, Alaba è poco convinto di venire in Italia: il difensore preferirebbe un'esperienza in Spagna, dove ci sono Real Madrid e Barcellona in prima fila.