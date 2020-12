Dopo l'esordio in Champions League, la Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto di Radu Dragusin. L'attuale contratto del difensore romeno scade nel 2021, ma l'idea comune è quella di andare avanti insieme e la società ha già avviato i contatti con l'agente del ragazzo per il prolungamento. Nell'Under 23 di Zauli è un titolare fisso, in futuro potrebbe diventare una presenza fissa in prima squadra. Per ora, l'idea è quella di fargli fare da spola tra le due squadre, come con Manolo Portanova.