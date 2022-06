Come racconta Gazzetta, ci sono novità su Nicolò Zaniolo: da parte della Juve, con l’agente Claudio Vigorelli il dialogo è già avviato da tempo (ci sono stati contatti anche di recente) ma la Roma per privarsene chiede almeno 40 milioni. Tra i papabili c’è pure Mykhaylo Mudryk, 21enne dello Shakhtar, esterno ucraino considerato interessante ma che per il momento non è una prima scelta.