Il consigliere d’amministrazione non esecutivo indipendente di Juventus., ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo ha comunicato il club con una nota, sottolineando che Zanetti era anche membro del “Comitato Esg”.- "Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna la dott.ssa Laura Zanetti, consigliere non esecutivo e indipendente della Società, nonché membro del “Comitato ESG” di Juventus, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Juventus, con decorrenza immediata, per ragioni personali. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, la dott.ssa Zanetti non risulta detenere, alla data delle dimissioni, azioni Juventus. Juventus esprime il più sentito ringraziamento alla dott.ssa Zanetti per il lavoro svolto e l’impegno profuso nello svolgimento della carica", recita la nota.La Juventus ha poi spiegato che è stata già convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società per il 30 dicembre 2021, al fine di procedere alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione della Zanetti.- ​Nata il 26 luglio 1970, Zanetti è professoressa associato di Finanza aziendale nell’Università Bocconi di Milano, dove è anche direttore del corso di laurea in Economia e Finanza e Research Fellow del centro di ricerca Baffi-Carefin. Oltre a essere dottoressa commercialista e revisore legale, è ​presidente di Italmobiliare S.p.A dal 2017.