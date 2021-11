Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri è il primo '' nella storia della: nessuno, sulla panchina dei bianconeri, ha vinto più partite con un gol di scarto:, 46 partite delle quali addirittura per 1-0.Il giornalista, esperto di statistiche tanto curiose quanto a volte incredibili, ha scritto su Cronache di spogliatoio un ulteriore elemento degno di nota, emerso dal confronto tra Allegri e il suo predecessore, Andrea Pirlo: "Uno a zero nei minuti di recupero con un tiro deviato da un difensore: Juventus-Fiorentina 1-0 è la quintessenza del cortomuso allegriano. Nella precedente gestione con Pirlo allenatore,: quest’anno invece siamo già alla. Ma, per risultato e minutaggio, è la più cortomusista delle 200 vittorie juventine di Max Allegri? No, c’è un precedente che lo supera: il 3 marzo 2018, un pesantissimo 0-1 in casa della Lazio firmato da un pezzo di bravura di Paulo Dybala a ventinove secondi dallo scadere del terzo e ultimo minuto di recupero, che valse il sorpasso virtuale in classifica sul Napoli di Sarri, sconfitto poche ore dopo dalla Roma. Nemmeno Allegri riuscì a trattenere un compiaciuto sorrisone".