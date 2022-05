Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"La Juventus non ha trovato il successo in tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P) e nel parziale ha sempre subito almeno un gol; l’ultima volta che ha giocato più incontri di fila in una singola stagione di Serie A TIM senza riuscire a tenere la porta inviolata è stata nel maggio 2021, in quelle che sono state ultime 14 gare sotto la gestione di Andrea Pirlo".