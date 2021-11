Come racconta Tuttosport, i due ko, contro Sassuolo e Verona, sonoper lui e per la società. La squadra sembrava aver trovato un bel punto di partenza su cui ricostruire il carattere e l'identità bianconera, il sacrificio e la collaborazione, ma la Juventus si ritrova ora vuota, disunita e impaurita. Uno choc per Allegri e i dirigenti.Parlare guardandosi negli occhi e lavorando tutti insieme alla Continassa, senza viaggi di mezzo. La Juventus ha un problema atletico e questo Allegri lo sa: vede alcuni suoi giocatori senza benzina, ma gli infortuni frenano le turnazioni. Ma ciò che manca di più è lo spirito. La situazione, al momento, richiede molto pragmatismo: serve vincere prima ancora di guarire. Lo Zenit per conquistare gli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, poi la Fiorentina. Perché la botta psicologica sarebbe importante e negli ultimi due impegni la Juve avrebbe la possibilità di gestire meglio le fatiche... mentali, soprattutto. Naviga a vista Allegri, tra la furia del momento e la voglia di cambiare tutto. In questo momento è l’uomo al comando delle operazioni, spalleggiato dalla dirigenza e dalla proprietà che non prendono e non prenderanno in considerazione il suo esonero. Questa volta non si torna indietro, scrive Tuttosport, i giocatori lo sanno e la dirigenza è pronta a ricordarglielo qualora servisse.