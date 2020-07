3









Doveva essere, nelle idee di tutti, un giorno di festa, quello di ieri, immediatamente seguente al primo match point scudetto. E invece è stata una giornata molto difficile per la Juve, con un clima pesante alla Continassa, dove la squadra ha subito ripreso ad allenarsi in vista della Sampdoria.





Ambiente non sereno, ma almeno non c’è tempo per fermarsi a piangere. Si torna subito a giocare. Intanto, come riferito dal Corriere dello Sport, anche questa sconfitta ha portato a un confronto interno, un faccia a faccia nello spogliatoio per capire cosa non va. Non prevale lo sconforto, seppur cresca la frustrazione, per le occasioni sprecate e per un rendimento che non permette alla squadra di arrivare rilassata e pronta alla fase finale di Champions. Discorsi e confronti con un unico scopo: reagire e invertire la rotta. I conti, per la Juve come per Sarri, si faranno alla fine.