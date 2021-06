La Juventus continua il florido asse di mercato col Genoa, club col quale sussiste una fiorente tradizione recente di affari, soprattutto prestiti. E un nuovo prestito dal club bianconero a quello di Preziosi potrebbe prender forma per la prossima stagione. In questi giorni vi stiamo riferendo infatti della possibilità che il giovane e talentuosissimo difensore rumeno Radu Dragusin possa andare in prestito al Genoa. Questa ipotesi viene confermata dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Dragusin ha 19 anni ed è un punto fermo della Juve Under 23, e con Pirlo ha vissuto l'emozione dell'esordio in prima squadra.