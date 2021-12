Arrivano conferme dall'Inghilterra per quanto riguarda l'interesse della Juventus per Lucas Digne, terzino sinistro ex PSG, Roma e Barcellona, oggi all'Everton. Secondo Sky Sport UK, infatti, il club bianconero è davvero sulle sue tracce. Tuttavia per arrivare a lui bisognerebbe superare la concorrenza dell'Inter, del Napoli e, tornando alla Premier League dove il giocatore milita attualmente,E potrebbe pensare di sostituirlo proprio con l'acquisto di Digne.