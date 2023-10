Mancano all'appello ancora. Ma la Juve c'è, c'è quasi tutta. E - come racconta Gazzetta - non si prevedono scherzetti all'orizzonte Verona. Allegri è pronto infatti a puntare sul trio difensivo che ha retto l'urto di San Siro nell'ultimo match:La voce grossa la farà però l'attacco: Vlahovic e Chiesa sono a disposizione e si giocano un posto da titolare. L'idea potrebbe essere quella di iniziare con uno dei due in panchina - magari Chiesa - e dare spazio ancora a Milik o Kean.- Occhio poi ai ballottaggi: McKennie si gioca un posto con Miretti, Rabiot e Locatelli sono intoccabili ma non lo è Cambiaso. Ancora duello con Kostic per il ruolo di estenro mancino. A destra Weah va verso la conferma.