Un'ulteriore conferma, ora, arriva dall'Inghilterra, e in particolare dal Daily Telegraph: laè intenzionata a fare un tentativo concreto a gennaio per Kalvin, centrocampista classe 1995 in uscita dale in cerca di più spazio in campo per non perdere la possibilità di disputare il prossimo Europeo con la Nazionale del CT Gareth Southgate. Stando al quotidiano britannico, però, il centrocampista vuole garanzie. In altre parole, prima di prendere seriamente in considerazione la scelta di trasferirsi a Torino vorrebbe avere la certezza di essere una prima scelta per Massimiliano, consapevole che il club bianconero lo ingaggerebbe solo in prestito con diritto di riscatto (e con parte del suo stipendio pagato dallo stesso City).- La Juve, intanto, deve però fare i conti con la concorrenza. Su Phillips, che ai tempi del Leeds si è messo in mostra come un mediano in grado di offrire protezione al reparto difensivo e di impostare con qualità e visione di gioco le iniziative offensive della propria squadra, c'è infatti anche il, che a differenza della Juve potrebbe acquistarlo subito a titolo definitivo. Una situazione, dunque, da valutare attentamente alla Continassa per evitare di prendere scelte affrettate. Che Phillips sia un obiettivo concreto, però, è ormai appurato.