5 gol in 5 partite con la maglia della. Il mese disembra portare decisamente bene a Dusan, che anche domenica contro l'ha confermato il trend positivo inaugurato un anno fa con la doppietta alla prima giornata contro il Sassuolo; prima del match alla Dacia Arena il serbo aveva una media di una rete ogni 88 minuti nel mese ancora in corso. Per lui, inoltre, quella dell'altro giorno è stata una prima volta, dato che non aveva mai sfidato i friulani con la maglia della Vecchia Signora.