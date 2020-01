Maurizio Sarri parla in conferenza stampa prima della partita con la Roma in Coppa Italia: "Ci aspetta una partita difficile, la Roma ha fatto più punti in trasferta che in casa. Partita difficile contro una squadra di ottimo livello che per caratteristiche può renderci la partita molto difficile".



TRIDENTE - "Alla fine l'importante è essere equilibrati e avere ordine. Gli interpreti possono cambiare ma l'aspetto fondamentale è quello, restare una squadra equilibrata. Qualcosa dobbiamo studiare. Oggi abbiamo fatto un allenamento intermedio ma senza tanto dispendio di energie fisiche, domattina valutiamo e decidiamo, ancora non ho deciso neanche il modulo, giocato così ravvicinato è normale"



CUADRADO - "Era sfebbrato ma visto il freddo ha lavorato il palestra. Alex Sandro? visto muscolo trasverso, non si sta parlando di un muscolo importante per il calcio ma è da valutare così come Cuadrado se domani è ancora sfebbrato penso sia recuperato".



CALENDARIO - "Sono situazioni come ho sempre detto, si possono fare valutazioni per un giocatore, ma l'imprevedibilità delle partite non ti può portare a una programmazione su 5-6 giocatori, la partita importante è quella di domani, da giovedì quella col Napoli. Non facciamo valutazioni su 5-6 giocatori, se ne possono fare su uno se si ritiene particolarmente adatto alla partita successiva, su 5-6 no".



RONALDO - "Io spero che il bene sia come il male, che non ci sia mai fine. Voglio pensare in maniera positiva e che la squadra ha sempre margini di miglioramento. Cristiano lo valutiamo domattina, se sta bene penso sia in un momento può fare tre partite in una settimana anche se da diverso tempo non le fa, non lo vedo come un grande problema, bisogna che si senta nelle condizioni ideali per giocare. Nelle ultime non è stato così, aveva qualche linea di febbre. Penso di si, domattina ci parlo e voglio capire se si sente pronto per fare tre partite".



SOFFERENZA - Se si pensa di giocare con la Roma e non soffrire abbiamo perso contatto con la realtà, mette sofferenza a tutti, compreso il Barcellona mi sembra di ricordare. La Roma ha numeri migliori in trasferta che non in casa. La partita di domani prevede sofferenza".



KALINIC/DZEKO - "Quando si parla di Dzeko si parla di un giocatore difficile da sostituire. Kalinic può ave avuto difficoltà ma a livello di movimenti è importantissimo. E' un giocatore completo anche se poi negli ultimi tempi ha avuto difficoltà. Nella partita singola i giocatori meritano sempre considerazione e attenzione".



CENTROCAMPO - "Rabiot? Vediamo come è uscito. Ha avuto un paio di colpi seri nell'ultima partita. Aveva un dito del piede gonfio ieri, oggi stava già meglio, domani valutiamo se è in condizione di andare dentro. Ha qualità fisiche importanti anche a livello di recupero. Sta crescendo di condizione e vedo che sta recuperando bene tra una paritta e l'altra. Vediamo come sta domani, ieri ero più pessimista, oggi più ottimista".



DANILO - "E' un giocatore affidabile che difficilmente sbaglia la partita. In alcune è più vistoso ma la partita la sbaglia difficilmente, sulla sinistra fa meglio che sulla destra, a livello difensivo ha lo stesso rendimento, è un buo giocatore di personalità, importante nello spogliatoio, sicuramente è importante nello spogliatoio".



HIGUAIN - "L'ho visto bene, oggi in allenamento era particolarmente vivo. E' un giocatore forte, importante, noi per motivi di equilibri lo facciamo giocare con gli altri due, a volte al posto di uno di loro. Sta facendo una stagione di ottimo livello, in questo momento della carriera ha cambiato caratteristiche ma ha una capacità di giocare con la squadra che prima non aveva. E' un giocatore non comune".



MERCATO - "Emre Can e Bernardeschi? Non mi risulta e non mi interessa. Se la società non mi dice altrimenti per me fanno parte della rosa e sono presi in considerazione come gli altri. A me non risulta che ci siano certe situazioni e non mi interessa. Se sono a disposizione sono a disposizione a meno che non ci sia una situazione mentale da parte del giocatore coinvolto ma in questo momento non la vedo".



DOUGLAS - "Non è al massimo ma fortunatamente sta bene. Con lui è sempre difficile stabilire quantità e qualità degli allenamenti perché è un giocatore a rischio muscolare. Certi carichi abbiamo preferito evitarglieli. L'abbiamo scelto noi per salvaguardarlo da eventuali infortuni. Sta ritrovando continuità di allenamento ma non è al massimo della condizione".