Esattamente ieri Massimiliano Allegri si è ri-presentato alla Juventus nella conferenza stampa al fianco del presidente Andrea Agnelli, in cui l'allenatore toscano ha lanciato tantissimi messaggi. Anche forti, diretti a singoli giocatori bianconeri, come Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci. Le dichiarazioni pronunciate da Allegri in tale occasione ve le abbiamo riportate fedelmente e le abbiamo commentate in tutti i modi qui su IlBianconero.com.