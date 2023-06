Ilè in corso, il verdetto non è ancora arrivato. Come spiega Tuttosport, lasta "trattando" con lain merito alla presunta infrazione delstipulato lo scorso settembre, con l'indagine in merito che incombe sull'iscrizione alla prossima. La delegazione bianconera si è già detta disposta a rinunciare alla competizione, sulla quale è stata costretta a ripiegare dopo il -10 incassato dalla giustizia sportiva italiana, in cambio dello stralcio del fascicolo.Un anno di esclusione dal contesto internazionale, però, farebbe precipitare ildella Juventus proprio nel momento storico in cui è stata lanciata la prima edizione del, che nel 2025 vedrà sfidarsi negli Stati Uniti ben 12 rappresentanti del Vecchio Continente: le ultime quattro vincitrici della Champions e le restanti migliori otto per ranking nello stesso quadriennio, elenco da cui i bianconeri finirebbero per essere estromessi.- Intanto nella giornata di ieri è arrivata la prima esclusione ufficiale dalla Conference: l'non potrà parteciparvi a causa di una squalifica maturata nel lontano 2013-14. Durissima la nota della società spagnola: "Il club non condivide i criteri, ricorrerà in Commissione d'Appello e annuncia che si batterà legalmente, in tutti i modi, per difendere i propri diritti. I tribunali UEFA si sono confermati forti con i deboli e deboli con i forti".