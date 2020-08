Simpatico siparietto negli studi di Sky Sport tra Paolo Condò e la bandiera della Juventus Alex Del Piero, come di consueto in videochiamata da Los Angeles. Il giornalista ha scherzato sul suo colorito della pelle, abbronzato dal sole americano, indicando anche le bottiglie alle sue spalle che si intravedevano nell’inquadratura. Pronta la risposta dell’ex bianconero, che ha mandato un augurio alla squadra di Sarri per il cammino in Champions League: “Speriamo di stapparle alla fine”.