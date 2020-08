Ore di riflessione in casa Juventus. L’eliminazione dalla Champions League ha messo tutti sotto la lente d’ingrandimento, e chi farà ne spese può essere Maurizio Sarri, la cui panchina sta perdendo bulloni con lo scorrere del tempo. Il giornalista di Paolo Condò ha parlato, negli studi di Sky Sport, del futuro della guida tecnica della Juve: “C’è un tecnico per il futuro che ha il nome di Andrea Pirlo, ma sarebbe fargli un dispetto metterlo subito a capo della prima squadra. Deve studiare il mestiere almeno per un anno”.